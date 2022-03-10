Mars приостанавливает деятельность в России

Американская компания Mars останавливает инвестиции в бизнес на территории России, а также импорт и экспорт продукции. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании.

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«Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из России. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены», - говорится в сообщении.

Вся прибыль от российского бизнеса будет направлена на гуманитарную помощь жителям Украины. Компания выделит еще 10 млн долларов в помощь Украине в дополнение к 2 млн долларов, выделенных на прошлой неделе.

Утром 10 марта Mars объявила о решении приостановить всю рекламу и новые инвестиции в России и Белоруссии.