Disney приостанавливает работу в России

Компания прекращает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и работу линейных каналов.

«Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно», - заявили в Disney.

Ранее Disney объявила о решении приостановить выход своей продукции в российских кинотеатрах.

Ранее о приостановке деятельности в России объявили музыкальные гиганты Warner Music Group, Universal Music Group и Sony Music Group. Эти крупнейшие музыкальные лейблы работали в том числе и со множеством российских исполнителей.