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26 минут назад

Disney приостанавливает работу в России

Вероника Полынина

Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, передает РИА «Новости».

Disney приостанавливает работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания прекращает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и работу линейных каналов.

«Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно», - заявили в Disney.

В компании пообещали сохранить трудоустройство российских работников Disney.

Ранее Disney объявила о решении приостановить выход своей продукции в российских кинотеатрах.

Ранее о приостановке деятельности в России объявили музыкальные гиганты Warner Music Group, Universal Music Group и Sony Music Group. Эти крупнейшие музыкальные лейблы работали в том числе и со множеством российских исполнителей.

Компании,Walt Disney,
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