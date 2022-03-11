Производители хлеба попросили Госдуму изменить цены

Отраслевой союз хлебопеков попросил депутатов Госдумы дать возможность повышать цены исходя из роста себестоимости, сообщает «КоммерсантЪ».

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По информации издания, глава Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин в письме попросил зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежду Школкину при формировании отпускной цены на хлеб и хлебобулочные изделия учитывать рост себестоимости. В противном случае, отмечают в союзе, хлебопекам грозит остановка производства из-за удорожания сырья и отсутствия повышения сетями закупочных цен.

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В письме указано, что с начала года отрасль столкнулась с ростом цен на сырье, ситуацию ухудшил и переход поставщиков сырья на полную предоплату поставок и рост цен на импортные составляющие.

По словам Лялина, производители хлебобулочной продукции в 2021 году брали на себя обязательства не повышать цены в обмен на субсидию в размере 2 руб. на кг. В этом году эту меру поддержки продлили и увеличили ее размер до 2,5 руб. за кг.

РСП также предложил парламентариям обязать розничные сети закупать у производителей хлеб и хлебобулочные изделия, продаваемые ритейлерами под собственными торговыми марками не ниже обоснованного Росстатом показателя — 56 руб. за кг. В настоящее время хлебопеки поставляют такую продукцию в магазины по 22–24 руб. за кг. Эта разница ранее компенсировалась за счет продажи более дорогой продукции и кондитерских изделий, однако сейчас таких ресурсов у предприятий нет, подчеркнул Лялин. По его мнению, компенсировать возможный рост цен на хлеб для социально незащищенных слоев населения необходимо целевой субсидией, в остальном же хлеб необходимо продавать по рыночной стоимости.

Между тем источник «Ъ» из числа крупных ритейлеров отмечает, что предложения хлебопеков однозначно приведут к повышению цен и расходятся с госполитикой, направленной на сдерживание инфляции.

11 марта Госдума рассмотрит поправки к законодательству, позволяющие государству регулировать цены на социально значимые товары. 9 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о выделении 2,5 млрд для компенсации части затрат производителям хлеба.