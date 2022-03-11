Источник: рестораны McDonald's могут вновь открыться в России до мая

Рестораны McDonald's, которые закроются в России 14 марта, могут открыться снова через полтора месяца, сообщил ТАСС в пятницу источник.

С 14 марта планируется приостановить обслуживание в предприятиях сети McDonald's по всей России, при этом офис компании и благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" продолжат работать в прежнем режиме. Все сотрудники, как заявили в McDonald's, останутся в компании и продолжат получать полную зарплату, а также сохранят все нынешние льготы и гарантии от работодателя.