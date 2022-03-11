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11 марта

«Дочка» BlaBlaCar определилась с планами по работе в России

Лера Букина

Дочерняя компания BlaBlaCar в России планирует продолжить свою деятельность в стране под независимым управлением российской команды. Финансирование и инвестиции со стороны штаб-квартиры приостановятся, сообщили РИА Новости в сервисе.

«Дочка» BlaBlaCar определилась с планами по работе в России
Фото: ТАССТАСС

«Компания BlaBlaCar… приняла решение продолжить работу на локальном рынке под независимым управлением российской команды BlaBlaCar. Инвестиции и финансирование дочерней компании со стороны штаб-квартиры будут приостановлены», — указано в сообщении.

Там добавили, что штаб-квартира компании не собирается принимать участие в работе российского офиса. Он продолжит функционировать как автономная структура.

«Мы продолжаем исполнять свои обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками компании в России», - отметили в сервисе.

Компанию BlaBlaCar основали в Париже в 2006 году. У водителей есть возможность опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков на ее сайте. В России сервис начал функционировать в феврале 2014 года.

Ранее сообщалось, что DIY-ретейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, намерен продолжить работу на российском рынке, «несмотря ни на какие слухи».

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