Nestle ограничивает экспорт и импорт из России

Транснациональная компания Nestle приняла решение прекратить экспорт и импорт из России не жизненно важных продуктов питания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя производителя.

По данным издания, в число таких продуктов в частности вошли кофе Nespresso и минеральная вода S.Pellegrino.

Ранее в компании заявили о приостановке рекламной кампании и прекращении инвестиций в проекты на территории России.