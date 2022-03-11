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20 минут назад

Nestle ограничивает экспорт и импорт из России

Елена Прошина

Транснациональная компания Nestle приняла решение прекратить экспорт и импорт из России не жизненно важных продуктов питания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя производителя.

Nestle ограничивает экспорт и импорт из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, в число таких продуктов в частности вошли кофе Nespresso и минеральная вода S.Pellegrino.

Ранее в компании заявили о приостановке рекламной кампании и прекращении инвестиций в проекты на территории России.

При этом в пресс-службе Nestle 10 марта сообщили ТАСС, что фабрики и офисы компании в РФ продолжают работать в штатном режиме, предоставляя широкий ассортимент продуктов питания во всех регионах своего присутствия.

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