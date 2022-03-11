Какие бренды заменят ушедшие из России

В связи с уходом из России многих популярных брендов местные жители задались вопросом — а где же им теперь покупать одежду, какие выбрать продукты питания, и в каких кафе они будут обедать. СМИ успокаивают россиян. В стране остается много своих производителей, а также зарубежных компаний, которые пока никуда не делись.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Что делать модникам

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Из России уходят (по крайней мере, временно) такие марки, как H&M, Monki, Weekday, Adidas, Puma, Nike, Massimo Dutti, Pull and Bear, Zara, Stradivarius, Bershka, Uniqlo... Этот список очень велик. Но не стоит забывать, что есть отечественные модные марки. Так, Oodji — это российский бренд, сеть магазинов женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров. Sela — тоже марка российская, она входит в состав Melon Fashion Group, владеющей также брендами Befree, Zarina и Love Republic, напоминают "Новые Известия".

Mossmore – отечественный производитель джинсовой одежды из натуральных материалов для мужчин и женщин. Заслуживает внимания и такая марка, как Savage, насчитывающая свыше 200 магазинов в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Никуда не делись производитель женской одежды Incity и спортивный бренд Termit.

Правда, российская легкая промышленность закупает материалы за рубежом, из-за чего тоже могут возникнуть проблемы. Но при отказе нынешних поставщиков от сотрудничества их можно будет заменить новыми компаниями из Китая, Турции, Южной Кореи, Индии и Вьетнама, пишет издание.

Кофе и шоколадки есть не только у Nestle

По сообщению Reuters, компания Nestle остановила поставки в Россию своей продукции, такой как кофе Nespresso и минеральная вода S.Pellegrino. Исключение составляют товары первой необходимости.

Ставропольский сайт "АТВ медиа" решил напомнить россиянам, что вместо Nespresso они могут покупать кофе Jacobs, Jardin и Lusso. Вместо шоколадок от Nestle можно полакомиться "Аленкой", "Бабаевским", "Победой" и другими сладостями отечественного производства. Быстрые завтраки "Любятово" тоже по-прежнему есть на прилавках.

Газировки вместо Соса-Cola и Pepsi

The Coca-Cola Company приостанавливает работу в России. PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков. Но это не значит, что российские потребители останутся без газированной воды. В магазинах, как и прежде, можно купить продукцию под брендом "Черноголовка", лимонад "Буратино", напиток "Тархун" и другую газировку, пишет Medialeaks.

Фастфуд тоже остается

Среди тех, кто приостановил деятельность в России, оказались McDonald`s, KFC и Pizza Hut. Но Burger King (кстати, американский бренд) по-прежнему кормит россиян своими бургерами. Продолжает работу и отечественная сеть "Додо пицца", отмечает "АТВ медиа".