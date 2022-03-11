Ferrero приостанавливает некоторые виды деятельности в РФ

Итальянская компания Ferrero временно приостанавливает все второстепенные виды деятельности на территории России из-за начала ею военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.
«После временного закрытия наших офисов на Украине мы, как и большинство других пищевых компаний, решили временно приостановить все второстепенные виды деятельности и планы развития в России. Это включает в себя акции и рекламу», — говорится в заявлении.
В компании пообещали «регулярно пересматривать решения, продолжая внимательно следить за последствиями ситуации на Украине, делать все возможное для обеспечения безопасности людей и поддерживать на местных рынках коллег».
Ранее о прекращении экспорта и импорта из России не жизненно важных продуктов питания объявила Nestle.