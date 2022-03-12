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1 час назад

Mir Pay испытала перегрузку из-за наплыва желающих подключиться

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Скорость работы Mir Pay замедлилась из-за возросшей нагрузки ввиду подключения новых карт. Об этом говорится в сообщении Национальной системы платежных карт. Указывается, что «дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно».

Mir Pay испытала перегрузку из-за наплыва желающих подключиться
Фото: ТАССТАСС

Пользователей призвали зайти в приложение позднее.

Кредитные организации отмечают значительный рост спроса на выпуск карт «Мир» за последние две недели в связи c прекращением работы платежных систем Visa и Mastercard на российском рынке. С 10 марта картами этих международных платежных систем, выпущенными в России, нельзя расплачиваться за границей и в иностранных онлайн-магазинах. С картами также перестали работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

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