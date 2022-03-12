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41 минуту назад

США ввели санкции против руководства Новикомбанка

Lenta.ruLenta.ru

США ввели санкции против руководства Новикомбанка, обслуживающего госкорпорацию «Ростех». Об этом объявил американский госдепартамент, пишет ТАСС.

США ввели санкции против руководства Новикомбанка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госдеп США нацелен на элиты, близкие к [президенту России Владимиру] Путину, принимая санкции против Елены Георгиевой, председателя правления Новикомбанка», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в санкционный список вошли еще несколько членов правления банка, а также ряд топ-менеджеров компании ABR Managment.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон вводит санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки и их взрослых детей.

Кроме того, Минфин США включил в санкционные списки спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова и еще 10 российских депутатов. Решение принято из-за инициативы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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