Deutsche Bank закрывает бизнес в России

Deutsche Bank на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине заявил о сворачивании бизнеса, который оставался в РФ после 2014 года. Об этом пишет ТАСС.

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«Как и некоторые международные партнеры, и в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России», - говорится в заявлении крупнейшего финансового института ФРГ.

В пресс-службе напомнили, что «Deutsche Bank существенно сократил свое присутствие в России с 2014 года».

В банке рассказали также, что готовы оказать помощь находящимся в РФ иностранным клиентам закрыть или сократить их российский бизнес.

«Никакого нового бизнеса в России не будет», - подчеркнули сотрудники фининститута.

Ранее сообщалось, что грузинские банки отказывают российским и белорусским гражданам в открытии счетов. За исключением «Банка Грузии», который, при открытии счета, требует от потенциального клиента из России указать в заявке, что «осуждает агрессию России против Грузии и Украины».