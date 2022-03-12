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31 минуту назад

Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию

Елена Прошина

Американская компания Colgate-Palmolive приостановила импорт товаров в Россию, за исключением средств повседневного использования для здоровья и гигиены.

Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фирма распространила заявление об этом накануне, передает ТАСС.

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров в РФ, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения и рекламную деятельность», - сказано в документе.

Причиной приостановки импорта называется военная операция России на Украине.

Uniqlo временно приостанавливает деятельность в России

Ранее «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру РФ предложение о национализации 60 иностранных компаний, объявивших о приостановке работы в России.

Компании,Генпрокуратура РФ,
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