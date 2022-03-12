Компания Kao Group сократила поставки в Россию

Японский производитель бытовой химии и гигиенических товаров Kao Group заявил о частичной приостановке импорта в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжим поставки только той продукции, которая может покрыть минимальные нужды женской и детской ежедневной гигиены», - заявили в компании.

Также компания сообщила, что направила 500 тысяч евро через Управление верховного комиссара ООН на поддержку уехавших из Украины граждан. Им отправят детские подгузники и товары женской гигиены.