Компания Kao Group сократила поставки в Россию

Японский производитель бытовой химии и гигиенических товаров Kao Group заявил о частичной приостановке импорта в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы продолжим поставки только той продукции, которая может покрыть минимальные нужды женской и детской ежедневной гигиены», - заявили в компании.
Kao Group намерена предпринимать меры, «исходя из дальнейшего развития ситуации».
Также компания сообщила, что направила 500 тысяч евро через Управление верховного комиссара ООН на поддержку уехавших из Украины граждан. Им отправят детские подгузники и товары женской гигиены.
Ранее российский миллиардер высказался об идее национализации активов уходящих с российского рынка иностранных компаний.