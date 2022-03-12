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21 минуту назад

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами

Елена Прошина

Маркетплейс eBay временно приостановил все транзакции с российскими адресами. Это связано с прекращением работы платежных провайдеров и систем доставки, сообщает РИА «Новости». .

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами», - говорится в заявлении.

В компании отметили, что будут «продолжать оценивать ситуацию» и вносить необходимые изменения в политику предоставления услуг «по мере развития событий».

Ранее eBay приостановил прием заказов от российских и украинских клиентов в связи с логистическими задержками.

Компании,eBay,
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