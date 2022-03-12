eBay приостановил все транзакции с российскими адресами

Маркетплейс eBay временно приостановил все транзакции с российскими адресами. Это связано с прекращением работы платежных провайдеров и систем доставки, сообщает РИА «Новости». .
«По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами», - говорится в заявлении.
В компании отметили, что будут «продолжать оценивать ситуацию» и вносить необходимые изменения в политику предоставления услуг «по мере развития событий».
Ранее eBay приостановил прием заказов от российских и украинских клиентов в связи с логистическими задержками.