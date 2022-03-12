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12 марта

Кабмин поддержит подрядчиков в сфере госзакупок, нарушивших обязательства из-за санкций

ТАССТАССиещё 2

Правительство РФ делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в субботу.

Кабмин поддержит подрядчиков в сфере госзакупок, нарушивших обязательства из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются.

Отмечается, что документ вносит изменения в ранее принятое постановление правительства, которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Компании,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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