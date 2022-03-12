Кабмин поддержит подрядчиков в сфере госзакупок, нарушивших обязательства из-за санкций

Правительство РФ делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в субботу.

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"Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются.