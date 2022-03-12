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35 минут назад

В Oriflame рассказали о будущем компании в России

Елена Прошина

Шведская косметическая компания Oriflame не уйдет из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на шведские СМИ.

В Oriflame рассказали о будущем компании в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании заявили, что намерены «поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики».

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У Oriflame в России есть завод, на котором работает 1 тысяча сотрудников. Кроме того, в компании утверждают, что в РФ насчитывается миллион реселлеров – «консультантов по косметике». Это частные лица, напрямую продающие косметику другим частным лицам.

В 2021 году на Россию приходилось 16% продаж компании. Выручка составила чуть более 1 млрд евро.

Ранее стало известно, что американская компания Colgate-Palmolive только частично приостановит импорт товаров в Россию.

Компании,
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