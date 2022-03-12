Sony Pictures останавливает свою деятельность в России

Главный исполнительный директор кинокомпании Sony Pictures Тони Винчикерр заявил, что корпорация приостанавливает свою деятельность в РФ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Variety.

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Тони Винчикерр рассказал сотрудникам компании, что Sony Pictures поддерживает «многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России».

Ren.tv приводит дополнительные детали заявления топ-менеджера корпорации. Журналисты пишут, что кинокомпания в настоящее время отложила цифровые релизы своих картин, в том числе и фильма «Человек-Паук. Нет пути домой».

Кроме того, заморожены все сделки с Россией по дистрибуции контента на телеканалах, в ближайшее время пользователям из РФ закроют доступ к аниме-сервису Crunchyroll.