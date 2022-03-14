Японская компания Ricoh уходит из России

"Как глобальная компания, стремящаяся внести свой вклад в реализацию устойчивого общества, поддерживающего баланс между окружающей средой, обществом и экономической деятельностью, интенсивность и скорость, с которой гуманитарный кризис разворачивается в Украине и на окрестности вызывают глубокое беспокойство", - говорится в сообщении компании.