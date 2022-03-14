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59 минут назад

Японская компания Ricoh приостанавливает поставки всех устройств в Россию

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Японская компания Ricoh, производящая многофункциональные устройства, лазерные принтеры, фотоаппараты и видеокамеры, ПО и сетевые решения приостановит поставки своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Японская компания Ricoh уходит из России
Фото: ReutersReuters

"Как глобальная компания, стремящаяся внести свой вклад в реализацию устойчивого общества, поддерживающего баланс между окружающей средой, обществом и экономической деятельностью, интенсивность и скорость, с которой гуманитарный кризис разворачивается в Украине и на окрестности вызывают глубокое беспокойство", - говорится в сообщении компании.

Ricoh также пообещала оказывать поддержку пострадавшим и сделать пожертвования Красному Кресту.

10 марта стало известно, что японский производитель копировального оборудования Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины. Корпорация планирует направить $1 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Украины, включая и тех, кто покидает страну.

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