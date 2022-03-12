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23 минуты назад

Рогозин: западные бренды вернутся из-за жадности

Елена Прошина

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что есть значительная вероятность возвращения западных брендов на рынок РФ. В качестве причины он назвал «жадность». Об этом пишет «Прайм».

Рогозин: западные бренды вернутся из-за жадности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Срок возвращения в Россию зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит», - отметил Рогозин.

Ранее об уходе иностранных компаний из России высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать, потому что их место уже займут компании из других стран мира. Это обычный экономический процесс», - цитирует его РИА «Новости».

В свою очередь, газета «Известия» опубликовала список зарубежных компаний, которые могут быть в дальнейшем национализированы. В него вошли порядка 60 фирм, «объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям». В список попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's.

Компании,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Песков,Роскосмос,Shell,IBM,Ikea,Microsoft,Apple,
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