Mitsui и Mitsubishi продолжат участие в проекте "Сахалин-2"

Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi продолжат свое участие в проекте "Сахалин-2", акционерами которого они являются. Об этом в субботу сообщил японский журнал Nikkei.
"Позиция Японии в отношении своих интересов на Сахалине сильно отличается от [подхода] Европы и США", - приводит издание слова своего источника.
Согласно оказавшимся в распоряжении журнала документам, выход японских корпораций из проекта "Сахалин-2" принес бы выгоду России и Китаю.
Англо-голландский концерн Royal Dutch Shell ("Роял датч шелл") ранее объявил о выходе из всех совместных с Россией проектов из-за боевых действий на Украине. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, это означает, что корпорация, в частности, покидает проект "Сахалин-2", в котором компании принадлежит 27,5% акций, и проекта "Северный поток - 2" (10% акций).
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор - компания "Сахалин энерджи". Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит "Газпрому". Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi - 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.