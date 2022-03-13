Компании Японии раскрыли планы на «Сахалин-2»

Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi придерживаются политики о продолжении своего участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», в котором они суммарно владеют 22,5% акций, пишет Nikkei со ссылкой на свои источники.

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«Условия интереса в проекте "Сахалин" существенно отличаются между Японией и Европой...», — пишет издание.

В документации, которая была представлена в начале марта представителями компании в министерство экономики, торговли и промышленности Японии, говорится о том, что «скорый выход опасен» и это «будет в интересах Китая». По данным Nikkei, около 60% от производимого на «Сахалине-2» сжиженного природного газа (СПГ) предназначено для поставок в Японию. Для Токио это – почти весь получаемый из России СПГ.

Напомним, немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea приняла решение отказаться от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. Компания Wintershall Dea является одним из инвесторов «Северного потока — 2».