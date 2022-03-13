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47 минут назад

Бермуды приостановили сертификаты летной годности самолетов российских компаний

Елена Прошина

Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты летной годности авиалайнеров российских перевозчиков, которые зарегистрированы на Бермудах, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление управления.

Бермуды приостановили сертификацию самолетов компаний РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что введенные в отношении Москвы санкции западных стран ограничили способность осуществлять надзор за безопасностью полетов воздушных судов России.

«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», — говорится в заявлении.

По данным на 10 марта, в реестр РФ переведено около 180 авиалайнеров отечественных компаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair. На сегодняшний день 21 самолет Utair уже получил сертификат летной годности. Также их имеют 38 воздушных судов авиакомпаний «Россия», два самолета «Ижавиа», 27 бортов «Победы» и 80 лайнеров «Аэрофлота».

Напомним, начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов был уволен после заявления о том, что Китай отказался поставлять авиационные запчасти для самолётов российских авиакомпаний. Также он говорил о том, что ряд авиакомпаний могут отказаться от предложенной правительством РФ национализации зарубежных самолетов, которые взяты в лизинг.

Компании,Ютэйр,Аэрофлот,Росавиация,Правительство РФ,
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