Бермуды приостановили сертификацию самолетов компаний РФ

Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты летной годности авиалайнеров российских перевозчиков, которые зарегистрированы на Бермудах, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление управления.

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Отмечается, что введенные в отношении Москвы санкции западных стран ограничили способность осуществлять надзор за безопасностью полетов воздушных судов России.

«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23:59 UTC 12 марта 2022 года (02:59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», — говорится в заявлении.

По данным на 10 марта, в реестр РФ переведено около 180 авиалайнеров отечественных компаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair. На сегодняшний день 21 самолет Utair уже получил сертификат летной годности. Также их имеют 38 воздушных судов авиакомпаний «Россия», два самолета «Ижавиа», 27 бортов «Победы» и 80 лайнеров «Аэрофлота».