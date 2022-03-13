Абрамович нашел способ спрятать свою яхту от санкций

Российский миллиардер Роман Абрамович перегнал свою роскошную яхту Solaris из Испании в Черногорию, с тем, чтобы спасти ее от конфискации или ареста властями Евросоюза. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на данные онлайн-портала Marine Traffic.
По сведениям портала, принадлежащее Абрамовичу 139-метровое судно перегнали из испанской Барселоны в черногорский Тиват. Отмечается, что Черногория не входит в Евросоюз, поэтому яхта не попадет под санкции.
Ранее сообщалось, что лондонский футбольный клуб «Челси» попросил правительство Соединенного Королевства смягчить санкции, наложенные на «аристократов» из-за того, что владелец клуба Роман Абрамович попал под ограничительные меры.