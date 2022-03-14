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27 минут назад

Санкции США против России помогли Tesla

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Американцы стали чаще заказывать электромобили Tesla. В некоторых регионах США спрос на электрокары вырос на 100 процентов. Об этом сообщил автомобильный портал DigiTimes.

Санкции США против России помогли Tesla
Фото: ReutersReuters

Санкции США против российской нефти спровоцировали небывалый рост цен на энергоносители. Так, цена за галлон (3,8 литра — прим. «Ленты.ру») бензина по состоянию на 14 марта достигает четырех-пяти долларов в зависимости от штата, что на 0,6 доллара больше, чем неделю назад, и на 1,5 доллара больше, чем в прошлом году. На фоне скачка цен жители США были вынуждены обратить внимание на автомобили Tesla, оснащенные электродвигателем.

Однако, отмечают аналитики, внезапный рост заказов Tesla вряд ли поможет ускорить темпы поставок: автопроизводитель не справляется с текущими заказами.

8 марта США отказались от импорта российской нефти и других энергоносителей на фоне кризиса на Украине. Тогда же, как сообщал ТАСС, президент Соединенных Штатов Джо Байден признал, что решение о запрете импорта ударит и по самим США. Тем не менее, по его словам, Вашингтон считает запрет на импорт нефти и газа необходимой мерой.

Компании,Джозеф Байден,
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