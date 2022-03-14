В ГД предложили ввести налог для «возвращенцев»

В Государственной думе предложили создать реестр «неблагонадежных» иностранных компаний, которые покинули российский рынок или приостановили работу на нем. Такое предложение выдвинул депутат, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщает портал «Известия».

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По его словам, подобные юридические лица, бренды или правообладатели торговых марок должны быть признаны неблагонадежными.

«Необходимо сделать соответствующий реестр и определить новый статус для компаний, которые свернули свой бизнес в России по политическим мотивам», — заявил Хамзаев.

По его словам, для иностранных компаний, которые в будущем решат вернуться на российский рынок, нужно установить дополнительные налоги. Хамзаев уточнил, что повышенное налогообложение будет исчисляться с прибыли компаний.

«Для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит — своеобразный гарант от их эмоционального поведения, — заявил он.

Хамзаев добавил, что если иностранные компании позволяют себе вмешиваться в политику другого государства, то должны быть готовы «отвечать рублем».