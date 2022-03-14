Мошенники начали рассылать письма крупным компаниям

Злоумышленники начали рассылать на электронные адреса крупных компаний письма с просьбой оплатить бухгалтерские счета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского».

«Легенда выглядит следующим образом: сотруднику приходит письмо на русском языке, в котором отправитель сообщает, что неверно записал электронную почту бухгалтерии, и просит переслать счет для оплаты по нужному адресу», — рассказали в компании.

Тема письма может быть любой, например, «оплата за доставку технической документации», а к сообщению прикреплен документ со счетом на сумму 800-1000 рублей. Мошенники рассчитывают, что сумма для бухгалтерии окажется незначительной и счет будет оплачен.

Таких писем с 3 по 9 марта было обнаружено несколько тысяч.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, «Лаборатория Касперского» советует с осторожностью относиться ко сообщениям, приходящим от неизвестного отправителя, проверять почтовый адрес, с которого пришло письмо и не пересылать третьим лицам сомнительные письма, а также повышать уровень цифровой грамотности.