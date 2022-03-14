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1 час назад

В ASUS заявили о возможности эвакуации работников и бизнеса из России

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Производитель компьютерной техники ASUS рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России. Об этом заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.

В ASUS захотели эвакуировать работников и бизнес из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России», — заявила Ван Мэйхуа, её слова приводит Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее стало известно, что аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) намерена приостановить деятельность в России.

Аудиторская компания KPMG заявила о приостановке работы офисов в России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.

Компании,
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