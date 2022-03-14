В ASUS захотели эвакуировать работников и бизнес из России

Производитель компьютерной техники ASUS рассмотрит возможность эвакуации работников и бизнеса из России. Об этом заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.

«В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России», — заявила Ван Мэйхуа, её слова приводит Центральное информационное агентство Тайваня.

Ранее стало известно, что аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) намерена приостановить деятельность в России .

Аудиторская компания KPMG заявила о приостановке работы офисов в России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины.