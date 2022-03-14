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18 минут назад

PayPal попросила россиян вывести деньги со счетов

Мария Иванова

Американская платежная система PayPal попросила российских пользователей вывести остаток средств со счетов до 18 марта. Об этом сообщается на сайте PayPal.

PayPal попросила россиян вывести деньги со счетов
Фото: GlobalGlobal

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России", — говорится в обращении к клиентам.

Отмечается, что клиентам необходимо вывести средства со счетов, чтобы дальнейшие сбои в обслуживании были сведены к минимуму.

"Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в Справочном центре PayPal", — говорится также в сообщении.

PayPal объявила, что приостанавливает предоставление услуг в России, 5 марта, передает РИА Новости. Внутренние переводы по стране компания перестала осуществлять в 2020 году.

Компании,PayPal,
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