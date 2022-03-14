PayPal попросила россиян вывести деньги со счетов

Американская платежная система PayPal попросила российских пользователей вывести остаток средств со счетов до 18 марта. Об этом сообщается на сайте PayPal.
"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России", — говорится в обращении к клиентам.
Отмечается, что клиентам необходимо вывести средства со счетов, чтобы дальнейшие сбои в обслуживании были сведены к минимуму.
"Если вам необходимо добавить банковский счет для вывода средств, следуйте инструкциям в Справочном центре PayPal", — говорится также в сообщении.
PayPal объявила, что приостанавливает предоставление услуг в России, 5 марта, передает РИА Новости. Внутренние переводы по стране компания перестала осуществлять в 2020 году.