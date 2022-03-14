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37 минут назад

Bridgestone приостановит производство в России

Лера Букина

Японский производитель шин Bridgestone принял решение приостановить с 18 марта производственную деятельность в Ульяновске и поставки изделий в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант». У компании возникли серьезные трудности, которые обусловлены перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют на фоне кризиса на Украине.

Bridgestone приостановит производство в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с этим принято решение приостановить производство в Ульяновске, поставки в Россию и будущие инвестиции до дальнейшего уведомления. Производство будет приостановлено с 18 марта 2022 года»,— указали в компании.

Bridgestone продолжит поддерживать своих работников во всех подразделениях и выплачивать им заработную плату.

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Глобальное и региональное руководство компании заверило, что будет внимательно отслеживать изменение ситуации и при необходимости гибко адаптировать планы.

Западные страны начали вводить жесткие рестрикции в отношении российской стороны после того, как она начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. В числе тех, кто приостановил некоторые операции в России, оказались мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler Truck и Porsche. Также крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение приостановить выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ.

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