Bridgestone приостановит производство в России

Японский производитель шин Bridgestone принял решение приостановить с 18 марта производственную деятельность в Ульяновске и поставки изделий в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант». У компании возникли серьезные трудности, которые обусловлены перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют на фоне кризиса на Украине.

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«В связи с этим принято решение приостановить производство в Ульяновске, поставки в Россию и будущие инвестиции до дальнейшего уведомления. Производство будет приостановлено с 18 марта 2022 года»,— указали в компании.

Bridgestone продолжит поддерживать своих работников во всех подразделениях и выплачивать им заработную плату.

Глобальное и региональное руководство компании заверило, что будет внимательно отслеживать изменение ситуации и при необходимости гибко адаптировать планы.