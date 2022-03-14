В МЭР рассчитывают на возвращение иностранного бизнеса

Минэкономразвития рассчитывает, что значительная часть зарубежных компаний вернется в Россию после перенастройки логистики. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.
По его словам, основным вопросом в этой ситуации является перенастройка производственных цепочек, включая поиск поставщиков в азиатских странах.
"Поэтому мы исходим из того, что значительная часть бизнеса, перенастроив эти цепочки, вернется к работе в России, потому что наш рынок никуда не делся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Согласно результатам проведенного ранее опроса, почти половина россиян готовы отказаться от продукции зарубежных компаний, которые решили уйти с российского рынка.