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1 час назад

В МЭР рассчитывают на возвращение иностранного бизнеса

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Минэкономразвития рассчитывает, что значительная часть зарубежных компаний вернется в Россию после перенастройки логистики. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

В МЭР рассчитывают на возвращение иностранного бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, основным вопросом в этой ситуации является перенастройка производственных цепочек, включая поиск поставщиков в азиатских странах.

"Поэтому мы исходим из того, что значительная часть бизнеса, перенастроив эти цепочки, вернется к работе в России, потому что наш рынок никуда не делся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно результатам проведенного ранее опроса, почти половина россиян готовы отказаться от продукции зарубежных компаний, которые решили уйти с российского рынка.

Компании,Максим Решетников,Минэкономразвития,
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