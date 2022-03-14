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50 минут назад

Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, предусматривающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, внесенным в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, российские авиакомпании смогут сохранить парк иностранных воздушных судов. Также изменения предоставляют возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Что касается сертификации гражданских воздушных судов, то она будет проводиться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий. Требования к ним определит Минтранс.

Из пояснительной записки следует, что законом хотят сохранить парк иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер. Кроме того, документ предполагает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности. Благодаря такому подходу субъекты транспортной инфраструктуры смогут перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации, подчеркивается в сопроводительных материалах.

В России предложили национализировать самолеты Boeing и Airbus

Ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний, в парке которых есть самолеты, зарегистрированные на Бермудах, не будет возможности выполнять на них полеты после 2:59 по московскому времени 13 марта 2022 года.

Компании,Видео,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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