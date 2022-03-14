Минфин назвал сроки банкротства ушедших зарубежных компаний

Покинувшие Россию компании после введения новых санкций могут подвергнуться механизму банкротства в течение полугода. Об этом во время совещания в правительстве заявил глава Минфина Антон Силуанов , передает ТАСС .

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что у иностранного бизнеса в России есть три варианта для продолжения или остановки работы в России на фоне санкций в отношении нашей страны. Первый — компания продолжает полноценную работу в России. Второй предполагает, что иностранные акционеры передадут свою долю под управление российских партнёров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок. И третий вариант — компании окончательно прекратят работу в России, закроют производство и уволят сотрудников.