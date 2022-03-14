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59 минут назад

Минфин назвал сроки банкротства ушедших зарубежных компаний

Лера Букина

Покинувшие Россию компании после введения новых санкций могут подвергнуться механизму банкротства в течение полугода. Об этом во время совещания в правительстве заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

Минфин назвал сроки банкротства ушедших зарубежных компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предприятия иностранных компаний, которые ушли из РФ, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от трех до шести месяцев», — подчеркнул глава Минфина.

Как отметил он, Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали функционировать в стране, поскольку их уход никому не приносит выгоду.

Ранее 10 марта в правительстве России предложили варианты взаимодействия с западными компаниями, которые объявили о приостановке или полном сворачивании своей деятельности в России.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что у иностранного бизнеса в России есть три варианта для продолжения или остановки работы в России на фоне санкций в отношении нашей страны. Первый — компания продолжает полноценную работу в России. Второй предполагает, что иностранные акционеры передадут свою долю под управление российских партнёров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок. И третий вариант — компании окончательно прекратят работу в России, закроют производство и уволят сотрудников.

Компании,Антон Силуанов,Андрей Белоусов,Правительство РФ,
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