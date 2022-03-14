Pfizer прекратит инвестиции в России

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о приостановке запланированных инвестиций в России. Тем не менее она продолжит поставлять в страну медикаменты, сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе компании.

«Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов. Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей», - указано в сообщении.

Там же подчеркнули, что решение сохранить поставки никак не означает, что она намерена продолжать вести бизнес в России в привычном формате.

«Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными площадками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране», - отмечается в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитической компании DSM Group, объем продаж лекарств в России возрос на 50% в первую неделю после начала спецоперации РФ на Украине (с 28 февраля по 6 марта). Такое повышение показателя произошло и по сравнению с неделей ранее, и по сравнению с данными за те же семь дней 2021 года.