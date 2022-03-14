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44 минуты назад

Danone ответила на сообщения об уходе из России

Елена Прошина

Французская компания Danone не планирует останавливать бизнес и уходить из РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Danone Россия».

Danone ответила на сообщения об уходе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания не планирует остановку бизнеса и уход из РФ. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы компании. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания», — сказали в пресс-службе компании.

Также в «Danone Россия» отметили, что в настоящее время все ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в РФ работают в штатном режиме.

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