В России продолжит работу один проект «Макдоналдса»

Один из проектов «Макдоналдса» — благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» — продолжит свою работу в России. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба фонда.

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«БФ "Дом Роналда Макдоналда" продолжает свою программную деятельность, выполняя важнейшую миссию помощи семьям с детьми», — говорится в сообщении.

Уточняется, что реализация основных проектов фонда будет также осуществляться в полном объеме. Среди них есть бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда» в Казани и «Семейные комнаты» при детских больницах в семи российских городах.

Кроме того, продолжится разработка ранее запланированных проектов. Так, первой в очереди находится московская бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда». В пресс-службе отметили, что этот проект является важным, так как на лечение в столицу приезжает большинство российских детей.

«За 27 лет работы фонда в России мы никогда не останавливали свою деятельность, и сейчас особенно важно продолжить помогать семьям с тяжелобольными детьми, делая все возможное, чтобы родные были рядом во время лечения!» — добавили в фонде.

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» занимается помощью детям с различными тяжелыми заболеваниями. Организация ставит перед собой задачи дать им возможность учиться, расти вместе со своими сверстниками.