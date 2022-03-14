«Проблем с бургерами не будет»: эксперт об уходе "Макдоналдс"из России

После приостановки работы ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в России продажей бургеров займутся другие заведения, продолжающие деятельность в стране. Задачи заменить американскую сеть фастфуда в России нет. Об этом разговоре с «Рамблером» заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«Задачи заменить сеть McDonald’s нет. Как некий аналог такой сети существует Burger King, который не закрывается. Если у людей есть вопрос, связанный с бургерами, - понятно, что сегодня это такая же модная история, как суши и сашими, в свое время они были в каждом ресторане. Но эта мода прошла. Бургер по сути своей удобен, его легко собирать. Там практически нет никаких нюансов, все собирается из готовых полуфабрикатов. Как Lego. При этом McDonald’s - это та компания, у которой все выверено до миллиметра, она работает по самой низкой цене. Очень сложно работать ресторанам с изысканной, высокой кухней. И очень сложно работать при такой низкой маржинальности, при такой стоимости бургеров и того меню, как у McDonald’s... Сейчас мало кто делает свой национальный фастфуд. Фастфуд - это очень сложная история по своей сути. Нужно научиться работать с тем, чтобы качество еды было высокими и удовлетворяло потребителя, но еще и чтобы это удовлетворяло его по цене. Заменять ничего не нужно, надо делать свое, а сделать мы можем.
Проблем с бургерами не будет, но они будут отличаться. Это как семь нот - есть виртуозные исполнители, есть не очень. Если человеку захочется куда-то пойти и съесть бургер, у него будет такая возможность», - сказал Бухаров, добавив, что при закрытии ресторанов в России американская компания понесет серьезные финансовые потери, связанные с разрывом договоров с арендодателями, исполнением обязательств перед работниками и компаниями-партнерами.
Вместе с тем специалист отметил, что самой компании McDonald’s в России принадлежит порядка 650 ресторанов, а еще 200 точек работают по франшизе.
«А как можно у франшизера забрать, на основании чего? На основании того, что, мол, я так хочу? Значит, это недополученные прибыли, убытки, все это нужно погасить. Это просто гигантские цифры», - отметил собеседник «Рамблера».
Бухаров также обратил внимание на то, что часть ресторанов McDonald’s располагается в зданиях, принадлежащих самой компании, а другая часть находится в арендованных помещениях.
«Отдельно стоящие здания, наверное, заставить продать невозможно. Но, с другой стороны, если они уходят - они должны понимать, что должны платить налоги, которых у нас много... Закрыть предприятие стоит дороже, чем открыть. Вход - рубль, выход - два», - заключил глава федерации.
Ранее компания McDonald’s подтвердила временную приостановку работы сети в России 14 марта. При этом ее предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов.