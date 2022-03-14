«Проблем с бургерами не будет»: эксперт об уходе "Макдоналдс"из России

«Задачи заменить сеть McDonald’s нет. Как некий аналог такой сети существует Burger King, который не закрывается. Если у людей есть вопрос, связанный с бургерами, - понятно, что сегодня это такая же модная история, как суши и сашими, в свое время они были в каждом ресторане. Но эта мода прошла. Бургер по сути своей удобен, его легко собирать. Там практически нет никаких нюансов, все собирается из готовых полуфабрикатов. Как Lego. При этом McDonald’s - это та компания, у которой все выверено до миллиметра, она работает по самой низкой цене. Очень сложно работать ресторанам с изысканной, высокой кухней. И очень сложно работать при такой низкой маржинальности, при такой стоимости бургеров и того меню, как у McDonald’s... Сейчас мало кто делает свой национальный фастфуд. Фастфуд - это очень сложная история по своей сути. Нужно научиться работать с тем, чтобы качество еды было высокими и удовлетворяло потребителя, но еще и чтобы это удовлетворяло его по цене. Заменять ничего не нужно, надо делать свое, а сделать мы можем.



Проблем с бургерами не будет, но они будут отличаться. Это как семь нот - есть виртуозные исполнители, есть не очень. Если человеку захочется куда-то пойти и съесть бургер, у него будет такая возможность», - сказал Бухаров, добавив, что при закрытии ресторанов в России американская компания понесет серьезные финансовые потери, связанные с разрывом договоров с арендодателями, исполнением обязательств перед работниками и компаниями-партнерами.