Volkswagen предупредил о "непредвиденном ударе" по своему бизнесу

Концерн Volkswagen опубликовал ежегодный финансовый отчет, в котором отчитался об удвоении операционной прибыли в 2021 году до $21,1 млрд, сообщает Reuters.

Фото: Volkswagen Volkswagen

В тоже время немецкий автогигант уведомил акционеров о том, что события на Украине "могут нанести непредвиденный удар по бизнесу в этом году", приводит заявление компании агентство.

"Конфликт оказывает влияние на всю мировую экономику, на сырье, на цепочки поставок и, следовательно, на нашу компанию", - сказал журналистам в связи с этим в пятницу финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц.

Ранее заводы Volkswagen в ФРГ, а также входящие в концерн европейские предприятия Audi, Porsche и Skoda, вынуждены были сократить либо приостановить свои мощности из-за нарушения поставок проводов и высокоочищенного неона с Украины. Автопроизводители пытаются найти альтернативные источники критически важных деталей, произведенных на Украине в таких странах, как Китай и Мексика.