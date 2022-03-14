ЕС готовит санкции против российских нефтяных компаний

Евросоюз готовится ввести санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть», «Газпромнефть» и «Транснефть», сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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Санкции будут налагать запрет на инвестиции, который заморозит финансирование проектов «Роснефти», «Газпромнефти» и «Транснефти» по разработке и разведке всех видов топлива из источников в ЕС.

Источники агентства утверждают, что многие правительства ЕС попросили о том, чтобы страны союза продолжили покупать нефть у этих компаний. Отмечается, что обсуждение данных нюансов привело к задержке с утверждением нового пакета санкций, который должен был быть согласован еще в воскресенье, 13 марта.