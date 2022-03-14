Citi Group сокращает деятельность в России

Финансовая корпорация Citi Group заявила о пересмотре и сокращении деятельности в России.

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«Мы срочно приступаем к завершению оценки нашей деятельности в России», - сообщил исполнительный вице-президент по глобальным связям с общественностью Эдвард Скайлер.

Он напомнил, что в апреле 2021 года Citi объявила о намерении выйти из потребительского бизнеса в стране.

«Теперь мы решили расширить рамки этого процесса выхода, включив в него другие направления бизнеса и продолжая сокращать наши оставшиеся операции и риски», - сказал Скайлер.

Компания останавливает привлечение новых клиентов, но продолжит выполнять обязательства перед вкладчиками, объявил Скайлер. Он отметил, что Citi оказывает помощь многонациональным компаниям, многие из которых «сталкиваются со сложной задачей по свертыванию своей деятельности».