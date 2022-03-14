Илон Маск дал совет по вложению денег

Глава Tesla Илон Маск дал своим подписчикам в Twitter-аккаунте совет по вложению денег. В частности, он рекомендовал вкладывать в недвижимость и акции.

«Для тех, кто ищет совета в этой теме, обычно лучше владеть физическими вещами, такими как дом или акции компаний, которые, по вашему мнению, производят хорошие продукты», — написал Маск.

При этом вкладываться в доллары на фоне высокой инфляции глава Tesla не советовал. Также Маск отметил, что имеет биткоины — эфир и Doge — и не собирается продавать эти криптовалюты.