PepsiCo, Coca-Cola и «Вимм-Билль-Данн» сообщили о повышении цен

10 и 11 марта ритейлеры получили уведомления от PepsiCo, Coca-Cola и «Вимм-Билль-Данн» о повышении цен на свою продукцию. Компании намерены поднять отпускную стоимость товаров с 1 апреля, 11 апреля и 28 марта соответственно.

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В письме PepsiCo сообщается, что компания повышает расценки для частичного покрытия увеличившихся затрат. Соки, снеки и напитки подорожают в среднем на 19 процентов. Речь идет о такой продукции, как вода Aqua Minerale, напитки Pepsi, Mirinda, чай Lipton, квас «Русский», соки J7, «Любимый», «Фруктовый», чипсах Lays, Cheetos и Хрустteem.

«Вимм-Билль-Данн» заявил о повышении цен на 13,7 процента с 28 марта, оно затронет всю продукцию компании. Изготовитель выпускает молочную продукцию под брендами «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо» и «Агуша». При этом производитель выделил четыре социально значимых товара, стоимость которых не изменится.

Компании Coca-Cola ранее сообщила заведениям общепита о том, что цены для них вырастут с 14 марта. В рознице компания пересмотрит ценник с 11 апреля: напитки под брендом Coca-Cola, Fanta, Sprite подорожают на 14 процентов, вода Bon Aqua — на 10 процентов, сок «Добрый» — на 16–23 процентов, Rich — на 23 процента, кофе Costa — на 36 процентов, сообщают «Известия».