Equinor прекратит торговлю российской нефтью

«После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение, что Equinor также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России», — отмечается в заявлении.