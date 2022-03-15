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14 минут назад

На 50%: Haval поднимет цены на авто российской сборки

Лера Букина

Китайский Haval повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера, почти на 50%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источников на авторынке.

Китайский Haval поднимет цены на авто российской сборки
Фото: ТАССТАСС

Автозавод Haval в Туле является одним из немногих, кто продолжает сборку машин в РФ в легковом сегменте в условиях проблем с логистикой. Согласно форуму рабочих, завод работал в три смены. Сейчас, по словам источника издания на авторынке, площадка решила перейти к работе в две смены. За этим последовали сложности с доставкой комплектующих. Отмечается, что отгрузки по морю остановились. Запасов запчастей хватит на полтора месяца, однако компания собирается нормализовать цепочки, подчеркнул собеседник.

Источники издания подчеркивают, что модели, которые уже есть на складах дилеров, подорожали на прошлой неделе на 20%. По словам одного из собеседников, повышение на 50% может произойти, если курсы на нынешнем уровне продержатся еще неделю, когда машины будут отгружены.

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Дилеры отмечают, что стоимость автомобилей поднимается «буквально каждый день», в этой связи прогнозов они не дают. Рекомендованные розничные цены на сайте Haval проверить нельзя, поскольку они скрыты для всех моделей.

Ранее японский производитель шин Bridgestone принял решение приостановить с 18 марта производственную деятельность в Ульяновске и поставки изделий в Россию. У компании возникли серьезные трудности, которые обусловлены перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют на фоне кризиса на Украине.

Компании,Коммерсант,
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