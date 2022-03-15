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46 минут назад

Илон Маск потерял почти 7 миллиардов долларов за сутки

Российская ГазетаРоссийская Газета

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки сократилось на 6,9 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Илон Маск потерял почти $7 млрд за сутки
Фото: ReutersReuters

Проблемы американского предпринимателя связаны, в том числе, с тем, что его компании сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. Об этом сам бизнесмен заявил накануне в своем Twitter.

Кроме того, в понедельник акции Tesla снизились на сообщениях о переносе запуска гигафабрики в Берлине. Причиной задержки стало то, что для проекта требуется получить дополнительные экологические и строительные разрешения по проекту.

Несмотря на потери, Маск по-прежнему возглавляет рейтинг самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 212 млрд долларов. На втором месте - глава Amazon Джефф Безос (167,7 млрд долларов, минус 3,7 млрд за сутки), на третьем - владелец Louis Vuitton Бернар Арно (159 млрд долларов, плюс миллиард за сутки).

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