Илон Маск потерял почти $7 млрд за сутки

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки сократилось на 6,9 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

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Проблемы американского предпринимателя связаны, в том числе, с тем, что его компании сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. Об этом сам бизнесмен заявил накануне в своем Twitter.

Кроме того, в понедельник акции Tesla снизились на сообщениях о переносе запуска гигафабрики в Берлине. Причиной задержки стало то, что для проекта требуется получить дополнительные экологические и строительные разрешения по проекту.