Решение ряда иностранных компаний обусловлено не только осуждением действий РФ на Украине и нежеланием нести международные репутационные издержки, но и проблемами в логистике и взаиморасчетах с зарубежными поставщиками. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов.

«Помимо проблем, связанных с логистическими трудностями, вызванными контейнерной блокадой России со стороны крупнейших морских перевозчиков, которые в настоящий момент не принимают бронь морских контейнеров для перемещения на территорию РФ, бизнес также столкнулся с боязнью многих зарубежных поставщиков отправлять к нам свой товар в сложившихся экономических и геополитических условиях», — отметил эксперт по внешнеэкономической деятельности «BMS Law Firm» Никита Матюхов.

Как указал он, проблема заключается не в отключении ряда российских банков от SWIFT, а, скорее, в опасении тех самых поставщиков не получить оплату за свой товар. При этом эксперт отметил наличие других инструментов идентификации банков, которые позволяют банкам производить международные взаиморасчеты. Хотя это и займет больше времени.

В настоящее время, как подчеркнул Матюхов, зарубежные поставщики хотят получать 100% предоплату перед отгрузкой товара во избежание рисков не получить деньги за уже поставленный товар.

«Быстро перестроить систему взаиморасчетов на 100% предоплату в условиях подорожавших кредитов российским импортером сейчас не под силу: для этого потребуется полностью рассчитаться с поставщиками за ранее поставленный товар и найти средства на полную предоплату за новые поставки», — указал эксперт.

На потребительском рынке ситуация приведет к ощутимому дефициту товаров и, соответственно, к их удорожанию.

«На рынке уже ощущается отсутствие или длительное ожидание как автомобильных запчастей и комплектующих для многих промышленных отраслей, так увеличение их стоимости до 100%», — полагает Матюхов.