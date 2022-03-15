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59 минут назад

Табачная компания Imperial Brands передаст бизнес российской фирме

Лера Букина

Табачная компания Imperial Brands намерена передать бизнес российской фирме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Imperial Brands.

Табачная компания Imperial Brands передаст бизнес российской фирме
Фото: ТАССТАСС

На российском рынке компания производит и продает сигареты брендов Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», также электронный испаритель myblu.

«Мы начали переговоры с российским юридическим лицом о передаче нашего бизнеса в России. Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1 тыс. наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи», - подчеркнули в компании.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине начали вводить новые санкции против секторов российской экономики.

В частности, британская компания British American Tobacco (BAT) (выпускает сигареты марок Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans) решила уйти с российского рынка. В пресс-службе BAT подчеркнули, что после завершения процесса компания больше не будет присутствовать в России.

Также один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) объявил о приостановке запланированных инвестиций и запуске новых продуктов в России, а также снижении объемов производства из-за перебоев в цепочке поставок.

Компании,Philip Morris,
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