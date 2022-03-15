Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
54 минуты назад

"Газпром" решил снова не бронировать мощности "Ямала–Европы"

Газета.RuГазета.Ru

«Газпром» на дополнительном аукционе решил не бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» на все газовые сутки 15 марта. Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

«Газпром» решил не бронировать мощности «Ямала–Европы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые с 3 марта компания «Газпром» не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу. При этом российская компания также может забронировать «Ямал – Европу», если воспользуется краткосрочным бронированием в течение дня.

Вместе с этим транзит российского газа через Украину во вторник 15 марта ожидается на максимуме контрактных обязательств «Газпрома», о чем свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины». Заявки со стороны России составляют 109,6 млн кубометров.

Цена на нефть резко упала

5 марта «Оператор ГТС Украины» заявил, что чуть больше недели транзит газа из РФ через Украину в ЕС находится на максимальном уровне, предусмотренном контрактными обязательствами «Газпрома» перед Киевом.

Последние новости
Компании,Газпром,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители