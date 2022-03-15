«Газпром» решил не бронировать мощности «Ямала–Европы»

«Газпром» на дополнительном аукционе решил не бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» на все газовые сутки 15 марта. Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

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Впервые с 3 марта компания «Газпром» не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу. При этом российская компания также может забронировать «Ямал – Европу», если воспользуется краткосрочным бронированием в течение дня.

Вместе с этим транзит российского газа через Украину во вторник 15 марта ожидается на максимуме контрактных обязательств «Газпрома», о чем свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины». Заявки со стороны России составляют 109,6 млн кубометров.

5 марта «Оператор ГТС Украины» заявил, что чуть больше недели транзит газа из РФ через Украину в ЕС находится на максимальном уровне, предусмотренном контрактными обязательствами «Газпрома» перед Киевом.