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1 час назад

Судьба "Ашана" в России решена

Лера Букина

Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, в том числе «Ашан» и «Данон», продолжат деятельность в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны. Он подтвердил в эфире телеканала BFMTV, что французские компании, в том числе «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон» могут продолжать функционировать в России.

Ранее сообщалось, что DIY-ретейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, намерен продолжить работу на российском рынке. Также компания подтвердила отсутствие намерения штрафовать партнеров за недопоставки.

Ретейлер также заверил, что будет рассматривать запросы на изменение закупочных цен в сокращенные сроки (от трех до пяти дней), однако предупредил, что не собирается принимать необоснованное повышение.

Автомобили Tesla исчезнут из России?

Ранее ИКЕА ранее решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Компания также приостановила все производственные операции в РФ. В IKEA подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли».

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