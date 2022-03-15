Глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, в том числе «Ашан» и «Данон», продолжат деятельность в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны. Он подтвердил в эфире телеканала BFMTV, что французские компании, в том числе «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон» могут продолжать функционировать в России.

Ранее сообщалось, что DIY-ретейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, намерен продолжить работу на российском рынке. Также компания подтвердила отсутствие намерения штрафовать партнеров за недопоставки.

Ретейлер также заверил, что будет рассматривать запросы на изменение закупочных цен в сокращенные сроки (от трех до пяти дней), однако предупредил, что не собирается принимать необоснованное повышение.