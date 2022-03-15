Moller-Maersk продаст все свои активы в России

Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S принял решение продать все свои активы в России. Об этом заявил генеральный директор компании Серен Скоу во время заседания ежегодного собрания акционеров, передает «Прайм».

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Также компания прекратила закупать российскую нефть для своих судов. В начале марта она решила остановить прием новых заказов из России (за исключением перевозок продуктов питания и лекарств).

Скоу подчеркнул, что компания в нынешних условиях не может принимать участие в «управлении критически важной портовой инфраструктурой России»

Ранее 11 марта APM Terminals — дочерняя компания датского судоходного гиганта Maersk — сообщила о намерении продать 30,75% акций Global Ports Investments.