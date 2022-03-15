Главный исполнительный директор крупнейшего итальянского банка UniCredit Андреа Орчел рассказал, что организация собралась покинуть Россию из-за возросших рисков. На конференции, организованной американским инвестиционным банком Morgan Stanley, он пообещал, что вскоре выскажется более подробно. Об этом сообщает Bloomberg.

Орчел пояснил, что банк должен серьезно подумать о последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны. Однако он гарантировал, что инвестировать в Россию UniCredit больше не будет.

Начавшийся после обострения ситуации на Украине уход иностранных компаний из России пока не затронул банки. Две недели назад западные СМИ сообщили, что возможность прекращения деятельности в стране рассматривает «Райффайзенбанк», однако организация опровергла эту информацию.

Как отмечали эксперты, для банков закрытие своих «дочек» в России выглядит особенно сложным как из-за характера деятельности, так и из-за размера инвестиций. Любое решение, не связанное с потерей всех средств, должно быть согласовано с Центробанком, а тот может выдвигать собственные условия.