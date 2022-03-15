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1 час назад

Крупнейший итальянский банк собрался покинуть Россию

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Главный исполнительный директор крупнейшего итальянского банка UniCredit Андреа Орчел рассказал, что организация собралась покинуть Россию из-за возросших рисков. На конференции, организованной американским инвестиционным банком Morgan Stanley, он пообещал, что вскоре выскажется более подробно. Об этом сообщает Bloomberg.

Орчел пояснил, что банк должен серьезно подумать о последствиях и сопутствующих сложностях при отделении от страны. Однако он гарантировал, что инвестировать в Россию UniCredit больше не будет.

Начавшийся после обострения ситуации на Украине уход иностранных компаний из России пока не затронул банки. Две недели назад западные СМИ сообщили, что возможность прекращения деятельности в стране рассматривает «Райффайзенбанк», однако организация опровергла эту информацию.

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Как отмечали эксперты, для банков закрытие своих «дочек» в России выглядит особенно сложным как из-за характера деятельности, так и из-за размера инвестиций. Любое решение, не связанное с потерей всех средств, должно быть согласовано с Центробанком, а тот может выдвигать собственные условия.

В настоящее время Россия не полностью отключена от системы межбанковских платежей SWIFT. Под санкции попали только несколько банков, однако Великобритания поставила своей целью полную блокировку использования SWIFT для России. По этому поводу в настоящее время продолжаются переговоры.

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